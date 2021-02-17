Подвергается полному комплексу очистки и сбрасывается в Свислочь. Как перерабатывают снег в Минске

Из «морозного плена» трассы и тротуары освобождают не только дорожники-коммунальщики. На расчистку дворов, кажется, вышел весь Минск. Вот и на единственном в нашей стране снегосплавном пункте признаются: за пять сезонов такого урожая еще не было. На Машиностроителей, 23 на звуки сирен съезжаются герои наших дней – по 300 самосвалов за день, а это порядка трех тысяч кубометров снега.

Антон Погребицкий, начальник участка насосных станций УП «Минскводоканал»: Машины привозят снег с территории Партизанского, Ленинского, Заводского районов, в основном Ремавтодоры возят. Это установка российская, Санкт-Петербург. На каждой смене работает по четыре человека – это контролер, который ведет учет снега, оператор, который управляет дробилками, уборщик территории, который следит за подъездом транспорта и водитель на погрузчике, который подгребает где-то рассыпавшийся снег.

Снежная фабрика работает, как отточенный механизм, 24 на 7. Правда в час-пик машине нужно давать передышку, приводить в чувство оборудование, чистить решетки, дабы не было засоров и беды. Ведь снег поступает сюда со смесью соли, реагентов, строительного мусора и не только.

Анастасия Макеева:

А были у вас истории: привезли, засыпали эту снежную массу, а там какая-то находка необычная? Не было такого?

Антон Погребицкий:

Может из самого интересного, что было (правда не в этом году, в предыдущие), попадалась скамейка.