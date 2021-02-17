Что делать, если вы застряли в лифте, и как бороться со страхом замкнутого пространства?

Вероятность застрять в лифте маловероятна. Но жителям многоэтажек важно знать, что же стоит делать, а что нет, если кабина остановилась. Михаил Бобков, начальник участка компании по производству и обслуживанию лифтов:

Не предпринимать никаких самостоятельных попыток к выходу из кабины лифта. Кнопка есть в кабине лифта для экстренной связи с диспетчером пульта управления.

Такое времяпровождение в кабине заставит вас ознакомиться с правилами пользования лифтом, где прописаны действия при чрезвычайных ситуациях, правила перевозки животных. Важно четко озвучить диспетчеру, что вы застряли в лифте, а не просто сказать, что он не работает.

Михаил Бобков:

В тех случаях, когда по каким-то причинам пропадает диспетчерская связь с пультом управления, в правилах указано: необходимо отключить лифт, вывести его из эксплуатации на время восстановления диспетчерской связи. Технические неполадки могут привести к некоторым неисправностям лифтовой кабины. Не пытайтесь самостоятельно открыть силой двери. Такие попытки опасны для жизни, ведь кабина может сорваться вниз.

Михаил Бобков:

Такой ситуации из моей практики не было никогда, потому что как минимум трехканатная подвеска на кабине лифта, каждый канат имеет двенадцатикратный запас прочности. На фоне стрессовой ситуации в тесной кабине, у многих может развиться клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Главное – настроить себя: стены не зажимают вас, вы живы и все в порядке.

Юлия Колчина, преподаватель аштанга йоги и медитативных практик:

С нервной и эндокринной системой очень тесно связано наше дыхание, наша дыхательная система. Дыхание обладает исцеляющими свойствами. Это именно тот процесс, на который мы можем влиять: контролировать, искусственно замедлять, ускорять и задерживать. Такие практики помогут избавиться от стресса.

Научимся правильно дышать, наблюдая за своим дыханием, и вести внутренний счет. Юлия Колчина:

Одну ладонь вы можете положить под ключицы, вторую ладонь положить в область диафрагмы и почувствовать, как на вдохе сначала наполняется нижний отдел легких, почувствовать, что нижняя ладонь идет немного вперед, наполняется грудная клетка и затем ключицы вверх. А выдох сверху вниз, опускаем ключицы и слегка поджимаем область солнечного сплетения внутрь.