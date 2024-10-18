В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери

В Борисовском родильном доме поздравили мам, родивших малышей в День матери. Здесь появились на свет семь деток. Четыре девочки и три мальчика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От руководства района в адрес счастливых мам – слова благодарности и поздравления. Каждой вручили подарки и цветы. Всего в Борисовском районе проживает свыше 2 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 7 тысяч несовершеннолетних. Руководство региона оказывает поддержку таким семьям, в том числе материальную.