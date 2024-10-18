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В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери

18 октября 2024 13:57
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В Борисовском родильном доме поздравили мам, родивших малышей в День матери. Здесь появились на свет семь деток. Четыре девочки и три мальчика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От руководства района в адрес счастливых мам – слова благодарности и поздравления. Каждой вручили подарки и цветы. Всего в Борисовском районе проживает свыше 2 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 7 тысяч несовершеннолетних. Руководство региона оказывает поддержку таким семьям, в том числе материальную.

В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери-2

Ангелина Агеенко:
Очень приятно, я даже не ожидала такого. Отношение в роддоме невероятное! Очень приятно, что весь персонал относится с трепетом.

В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери-4

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
Борисовский регион, как и в целом государство, огромное внимание уделяет именно развитию нашей медицины, особенно нашему материнству, чтобы наши мамы получали качественную медицинскую услугу. В Борисовский регион приезжают мамы не только города Борисова, также Жодино, Березино, Крупки. Мы обслуживаем часть регионов близлежащих.

В Минской области продолжается Неделя родительской любви. В каждом уголке центрального региона чествуют многодетных мам, проходят встречи с семьями, а также тематические диалоговые площадки и концерты.

# день матери -14 октября # Дети и родители

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