Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента
Новости Беларуси. Международный турнир по самбо на призы Президента стартовал в Минске. В 2021 году он юбилейный, уже 25-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам стартов направил Александр Лукашенко. Он пожелал им ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.
За время существования первенства в нем принимали участие всемирно известные мастера самбо, представители белорусской национальной сборной. В нашей стране этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых. Это еще раз 7 сентября доказали в минской «Чижовка-Арене» и спортсмены, и болельщики.
В 2021 году минские соревнования станут хорошей проверкой сил перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого разыграют в Узбекистане. В юбилейном турнире участвуют более 100 спортсменов из 11 стран. Он завершится 8 сентября.