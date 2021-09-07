Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

Новости Беларуси. Международный турнир по самбо на призы Президента стартовал в Минске. В 2021 году он юбилейный, уже 25-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам стартов направил Александр Лукашенко. Он пожелал им ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.