Прямой эфир

Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

07 сентября 2021 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международный турнир по самбо на призы Президента стартовал в Минске. В 2021 году он юбилейный, уже 25-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам стартов направил Александр Лукашенко. Он пожелал им ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.

Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента-1

За время существования первенства в нем принимали участие всемирно известные мастера самбо, представители белорусской национальной сборной. В нашей стране этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых. Это еще раз 7 сентября доказали в минской «Чижовка-Арене» и спортсмены, и болельщики.

Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента-4

В 2021 году минские соревнования станут хорошей проверкой сил перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого разыграют в Узбекистане. В юбилейном турнире участвуют более 100 спортсменов из 11 стран. Он завершится 8 сентября.

# Спортивные соревнования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Показать, как правильно прыгать». Что ещё должен сделать бортпроводник, чтобы избежать паники в салоне
07 сентября 2021 18:40

«Показать, как правильно прыгать». Что ещё должен сделать бортпроводник, чтобы избежать паники в салоне

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом
07 сентября 2021 17:58

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом

Владимир Макаров: некоторые ученые рассматривают события 2020-го в Беларуси как попытку операции по созданию хаоса
07 сентября 2021 17:57

Владимир Макаров: некоторые ученые рассматривают события 2020-го в Беларуси как попытку операции по созданию хаоса