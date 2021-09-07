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Певица выступила в роли продюсера шоу. Во Дворце Республики прошёл сольный концерт Алёны Ланской

07 сентября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Первый большой сольный концерт заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской. Именно в День рождения певицы его организовали во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Певица выступила в роли продюсера шоу. Во Дворце Республики прошёл сольный концерт Алёны Ланской-1

Праздничный концерт должен был состояться еще в 2020 году, тогда артистка праздновала 15 лет творческой деятельности. Однако пандемия внесла коррективы: сольник пришлось перенести. «Празднику от души и для души – быть», – решила в 2021 году певица. 

Певица выступила в роли продюсера шоу. Во Дворце Республики прошёл сольный концерт Алёны Ланской-4

Артистка выступила в роли продюсера. Быстрый, динамичный праздничный концерт был нового европейского формата с элементами шоу. 

Певица выступила в роли продюсера шоу. Во Дворце Республики прошёл сольный концерт Алёны Ланской-7

В 2013 году с песней Solayoh артистка представила нашу страну на «Евровидении» в Мальме, успешно выступив в финале. А ее нашумевшие хиты «Белая ластаўка», «Куточак Беларусі», «Небо мое» стали визитной карточкой современной белорусской культуры. 

# Концерт в Минске # общество # Алёна Ланская # Фотофакт

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