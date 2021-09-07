Певица выступила в роли продюсера шоу. Во Дворце Республики прошёл сольный концерт Алёны Ланской

Новости Беларуси. Первый большой сольный концерт заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской. Именно в День рождения певицы его организовали во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый большой сольный концерт заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской. Именно в День рождения певицы его организовали во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничный концерт должен был состояться еще в 2020 году, тогда артистка праздновала 15 лет творческой деятельности. Однако пандемия внесла коррективы: сольник пришлось перенести. «Празднику от души и для души – быть», – решила в 2021 году певица.
Артистка выступила в роли продюсера. Быстрый, динамичный праздничный концерт был нового европейского формата с элементами шоу.
В 2013 году с песней Solayoh артистка представила нашу страну на «Евровидении» в Мальме, успешно выступив в финале. А ее нашумевшие хиты «Белая ластаўка», «Куточак Беларусі», «Небо мое» стали визитной карточкой современной белорусской культуры.