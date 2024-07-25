Подумать о здоровье ребёнка – чем хороши школьные рюкзаки белорусского производства?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Ни для кого не секрет, что можно купить яркий, красивый дешевый рюкзак на рынке. Может ли конкурировать в этом отечественный производитель?

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Дарья Волынец, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:

В любом случае наше предприятие всегда конкурирует, потому что это бизнес, тут без этого никак. Тут уже выбирает каждый родитель и школьник сам для себя. Мы можем купить на рынке какой-то рюкзачок, допустим, за 50 рублей, он относится полгода. Если же мы хотим думать о здоровье ребенка, его осанке правильной, чтобы спина не болела, было удобно носить учебники, вы сами знаете, сколько они весят, то конечно, лучше приобрести рюкзак более качественный. Допустим, с ортопедической спинкой той же самой, чтобы ребенку было удобно.

Алеся Лакина:

Дарья, не скажите. Я покупаю рюкзаки – как раз на рынке они легенькие сами по себе. Когда я захожу в магазин, с этими спинками рюкзак уже тяжелый сам по себе. То есть еще добавить туда книги – его невозможно поднять.

Дарья Волынец:

Там самые разные, модели же разные. Если мама или папа не могут подобрать ребенку рюкзачок, допустим, он слишком тяжелый. То у нас совершенно спокойно можно прийти в магазин, обратиться к производителю. Оставить заявку от потребителя и сказать, что не устраивает, что бы хотелось видеть. Производитель рассматривает и подстраивается уже под мнение жителей Беларуси.

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