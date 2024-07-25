Ровно 80 лет назад войска Красной армии вели бои за Брест! Кто и как приближал свободу?

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Считаные дни остаются до полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе наступательной операции «Багратион», которая проходила на территории нашей страны 80 лет назад. 25 июля 1944-го войска Красной армии вели бои на подступах к Бресту.

Беларусь, Брестский район. 25 июля 1944 года бои на подступах к Бресту продолжаются. Войска 1-го Белорусского фронта ведут бои по окружению западнее Бреста группировки фашистских войск в составе трех дивизий. Сдержать стремительное наступление советской армии гитлеровцы уже не могли.

В боях за Брест принимали участие наступавшие с северо-востока подразделения 61-й армии генерал-полковника Белова, с севера – 28-й армии генерал-лейтенанта Лучинского, с южного и юго-западного направлений – 70-й армии генерал-полковника Попова и 1-й гвардейской конно-механизированной группы генерал-полковника Плиева. С воздуха войска прикрывала воздушная армия под командованием генерал-полковника авиации Сергея Игнатьевича Руденко.

16-я воздушная армия участвовала в первых операциях по освобождению Беларуси в осенне-зимний период 1943-1944 годов, а также в ходе белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» летом 1944 года. При непосредственном участии летчиков армии были разгромлены крупные вражеские группировки под Бобруйском и Минском.

За умелое руководство силами подчиненной ему воздушной армии, героизм и мужество 19 августа 1944 года Сергей Игнатьевич был достоин высокой награды – звания Героя Советского Союза.