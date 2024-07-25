Более 700 тысяч различных вещей – рассказываем об ассортименте школьной формы

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Сколько моделей школьной формы для мальчиков, девочек вы предлагаете к новому учебному году? Можно купить базовый образ и потом его варьировать уже под настроение, погоду, исходя из желания школьника, самого родителя?