Более 700 тысяч различных вещей – рассказываем об ассортименте школьной формы

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Сколько моделей школьной формы для мальчиков, девочек вы предлагаете к новому учебному году? Можно купить базовый образ и потом его варьировать уже под настроение, погоду, исходя из желания школьника, самого родителя?
Дарья Волынец, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:
Достаточно сложно посчитать определенное количество моделей.
Михаил Свито:
Примерно хотя бы.
Дарья Волынец:
Я скажу так, что у нас будет поставлено в течение всего года более 700 тысяч различных школьных вещей, чтобы всем деткам хватило, выберут, что им понравится на любой вкус. Конечно, преобладают у нас сейчас капсульные коллекции. Дизайнеры позаботились о том, чтобы были, допустим, брючки, к ним самые разные блузочки, рубашки для парней, отдельно пиджачки, жилеты. Можно подобрать полноценный образ и менять его в течение полугода, даже года совершенно спокойно. У нас обновлен ассортимент к этому году – более 70 % новых вещей поступят в магазины, половина уже поступило. Проблем с выбором вообще быть не должно.
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