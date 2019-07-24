Как подготовить первоклассника к школе? Советы психолога

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ – Алла Музыченко.

Как подготовить первоклассника к школе?

Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:

Прежде всего, нужно создать хорошую установку, позитивную, чтобы у ребёнка было настроение. Потому что всё равно какие-то маленькие ожидания не оправдаются: где-то он не найдёт того друга, которого бы хотел, вот прямо в первый день, может быть, он потеряется, идя по коридору за учительницей. Но очень важно, чтобы родители свои тревоги, беспокойство, вот прямо подведя к этой черте похода на первую линейку, не обрушивали на ребёнка. Торжественность момента чрезвычайно важна. И очень хорошо, если родители выразят надежду на то, что они хотят увидеть своего ребёнка успешным, умелым, что они гордятся им. Вот, наверное, так сказать, что этот период закончился и уже детства не будет никогда, и давай убирать игрушки, они тебе будут только мешать – наверное, вот такую черту очень резкую проводить не стоит. Конечно, нужно создать новые правила, поговорить о них, организовать учебное место ребёнка, может быть, как раз и обсудить, что игрушек здесь должно быть поменьше.