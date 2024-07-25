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Модель проходит опытную носку – что гарантирует удобство школьной формы?

25 июля 2024 18:25
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Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто решает, что это [школьная форма – прим. ред.] удобно? Например, у юбок и сарафанов для девочек часто нет карманов. Кто решает, что эта конкретная модель удобна?

Модель проходит опытную носку – что гарантирует удобство школьной формы?-1

Дарья Волынец, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:
Вообще, перед производством какой-то новой модели, юбочка или брюки, всегда модель эта проходит опытную носку. То есть производители ее шьют, потом детки сами носят, говорят: удобно, неудобно. На основе этой информации производители дополняют капсульную коллекцию или ту же блузку или говорят, что супер, здорово, детям комфортно, выпускаем в производство.

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# Подготовка к школе # общество # Алеся Лакина

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