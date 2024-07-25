Модель проходит опытную носку – что гарантирует удобство школьной формы?

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Кажется, еще вчера была последняя линейка, а уже совсем скоро прозвенит школьный звонок. Дети, возможно, об этом еще не задумываются, а родители уже начинают волноваться, так как подготовиться к школе нужно действительно основательно. О том, как правильно это сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кто решает, что это [школьная форма – прим. ред.] удобно? Например, у юбок и сарафанов для девочек часто нет карманов. Кто решает, что эта конкретная модель удобна?