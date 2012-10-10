Подъезды жилого дома на улице Плеханова в Минске превратились в художественную галерею

Новости Беларуси. Сезонный арт-марафон стартовал в Минске. Погода продолжает вдохновлять минчан на шедевры уличного искусства. В художественную галерею превратились и подъезды жилого дома по улице Плеханова.

Кисти истинных мастеров раскинули яркие краски на трех настенных мольбертах. Экспрессивный сюжет композиции уже оценило жюри конкурса по благоустройству и определило его в номинанты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:

Это для наших детей нужно, чтобы они посмотрели, не мазали.

Раньше шли в школу и было темно, не хотелось учиться. А теперь вместе с рисунками хочется учиться.