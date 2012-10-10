Необычные методы изучения иностранных языков

Существует несколько эффективных и необычных методик изучения иностранных языков.

Традиционный метод изучения языка знаком нам со школьной скамьи. Результат достигается кропотливым трудом – в итоге мы получаем хорошие познания в грамматике, но, к сожалению, не всегда можем применить их на практике.

Прямо противоположным является метод погружения. На некоторое время предлагается представить себя носителем языка. Вас погружают в искусственную ситуацию, придумывают вам биографию и даже дают новое имя. Все это делается для того, чтобы в процессе изучения человек мог полностью расслабиться, раскрыться, и его речь стала максимально похожей на оригинальную.

Интересен и метод физического реагирования. Здесь главное - не говорить, а действовать. Сначала предлагается выучить определенный набор слов, затем их демонстрируют в движении. Отличный эффект здесь достигается за счет того, что всю получаемую информацию человек пропускает через себя.

Множество дисков по изучению иностранных языков дают возможность попробовать свои силы в аудиолинвистической методике. Методика проста: прослушиваем фонограмму и повторяем за ней! Данный метод хорошо подходит людям с выраженным аудиовизуальным восприятием.

Существует еще один загадочный метод изучения иностранных языков. Считается, что человеческий глаз воспринимает изображение с киноэкрана только, если каждый кадр будет дублироваться 24 раза в секунду. Поэтому по методике 25-кадра, в последующую картинку можно закладывать необходимую информацию, которая и будет влиять на подсознание человека. К слову, эффект такого обучения вызывает немало сомнений, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ну и, конечно же, никакая методика не заменит живого общения с носителем иностранного языка.