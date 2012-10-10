Контрольные стрельбы белорусских артиллеристов прошли 10 октября под Осиповичами

Новости Беларуси. Белорусская артиллерия и ракетные войска в очередной раз 10 октября, что называется, сдавали экзамен: на полигоне около Осипович больше 30 единиц техники, почти тысяча военных. Залпы раздаются каждую минуту.

Стреляют из гаубиц (по-простому, самоходок) и реактивных систем. По легенде, на расстоянии десятка километров – условный противник. Цели определены с точностью до метра. Причем о них состав боевой техники узнает за минуты до выстрела.

Олег Новицкий, рядовой резерва:

Комбат передает цифры цели замкомбату, который стоит недалеко от боевой машины. И дальше замкомбата нам дает координаты, мы их наводим на машине, производится пуск.

В действии и беспилотники. Два самолета с неба передают информацию о точности выстрелов. С помощью видеокамер. Они закреплены на корпусах. Внизу из ракетных установок – «Ураган», «Град», «Гвоздика», «Акация». Последняя, к слову, стрелять может шесть раз в минуту. На 17 километров. Один только снаряд боевой машины весит почти 50 кило.

Виктор Гаврилик, командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи:

Она стреляет различными снарядами. Может осколочно-фугасными, активно реактивными, с трубкой, со взрывателем, бронебойными, подкалиберными. Может также стрелять ядерными, которых у нас нет.

Все результаты стрельбы в реальном времени по видеосвязи передаются командующему учениями. От этого ответственность солдат выше.

Дмитрий Морозов, рядовой:

Самое сложное – настроится, потому что ответственность большая. Хотелось бы попасть.

Любая оплошность здесь исключена. Территория учений четко ограничена. В этом убеждает военное руководство. Нынешние стрельбы – это завершающий этап подготовки ракетных войск и артиллерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Земсков, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Данное занятие является логическим продолжением мероприятий оперативной подготовки, которые в настоящий момент проводятся под руководством начальника генерального штаба с оперативным и оперативно-тактическим командованием. Мы последовательно воплощаем наши идеи по развитию разведывательно-огневой системы.