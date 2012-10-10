Контрольные стрельбы белорусских артиллеристов на полигоне «Осиповичский»

Новости Беларуси. Контрольное занятие проводится с ракетными войсками и артиллерией Северо-западного оперативного командования. Военнослужащие отрабатывают нанесение ракетных ударов системами залпового огня «Ураган», боевых пусков «БелГрад» и «Град». При этом применяют разведывательно-ударные и беспилотные авиационные комплексы. Помимо личного состава, в стрельбах принимают участие резервисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Земсков, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Данное занятие является логическим продолжением мероприятий оперативной подготовки, которые в настоящий момент проводятся под руководством начальника Генерального штаба с оперативными, оперативно-тактическими командами. Решение и выполнение огневых задач проводится на реальных расстояниях в реальном масштабе времени. Мы последовательно воплощаем наши идеи по развитию разведывательно-огневой системы.