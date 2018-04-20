Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера: как проходит день в спецназе

Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера – таков обычный уклад жизни солдат в армии. Для них жизнь по расписанию и постоянная физическая нагрузка – это не испытание, а привычное дело.

Костя – стрелок-гранатометчик шестой роты специального назначения, отдает долг родине уже пять месяцев. Парню – 21, до призыва работал учителем физкультуры и жил в Бресте. Константин Завадский, военнослужащий войсковой части 3214:

Самое сложное – мысль о том, что до дома очень-очень много. Но потом ты не задумываешься совсем об этом. Наверное, самое сложное – это расстояние, когда ты начинаешь просто очень сильно скучать по родным.

Костя никогда не думал о том, чтобы избежать службы, наоборот – хотел пойти в армию. Это своего рода испытание, через которое должен пройти каждый парень, чтобы стать настоящим мужчиной, считает юноша. Свое личное время Костя проводит с пользой: читает книги, пишет письма любимой девушке и звонит родным. Константин Завадский:

Я стал сдержаннее, то есть у меня мысли немножко совсем поменялись. Много очень ценностей на самом деле приобретаешь, находясь в армии. И очень много даже чувствуешь поддержки своих товарищей. Это самое главное.

Попасть в спецназ – задача, которая под силу не каждому юноше. Здесь служат, в прямом смысле этого слова, избранные. Сергей Климович, начальник отделения боевой подготовки военной части 3214:

Основной критерий – это у нас группа здоровья. Второе – это… даже первое будет – это морально-психологические качества, здоровье. Бригада спецназа – это преимущество отдается спортсменам, людям, которые занимались какими-то видами спорта, какими-то видами единоборств.

Сейчас у бригады спецназа особенный период: стартовала подготовка к квалификационным испытаниям на право ношения Крапового берета. Это возможность для воинов завоевать символ профессионализма и мужества. Константин Завадский:

Здесь каждый день – мучительные просто тренировки, ты постоянно чувствуешь боль в мышцах, но ты чувствуешь, как крепнешь здесь духом. И ты начинаешь понимать, почему Краповый берет – это высшая награда для военнослужащих и для спецназа.

На протяжении двух недель солдат активно готовится к испытаниям, им предстоит приложить максимум усилий, ведь право на ношение Крапового берета получит только лучший из лучших. Сергей Климович:

Краповый берет – символ мужества, отваги, доблести военнослужащего Внутренних войск. 300 человек было желающих поучаствовать в этих квалификационных испытаниях, после проведения так называемого нулевого этапа каких-то отборочных упражнений осталось только 100 военнослужащих, которые были допущены участвовать в сборах.

Еще семь месяцев – и этих ребят ждет увольнение в запас.