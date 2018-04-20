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Итальянская семья усыновила и сделала наследником 32-летнего белоруса

20 апреля 2018 07:40
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Новости Беларуси. Супруги из итальянского города Тренто усыновили 32-летнего белоруса.  

Как сообщает l’Adige.it, первый раз к итальянской семье юный белорус приехал 20 лет назад. Ребёнок-сирота приезжал по программе «Поможем им жить», которая оказывает поддержку детям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.  

Белорус продолжал приезжать к супругам в Италию каждый год. После наступления совершеннолетия парень не оборвал связь с семейной парой. Юноша устроился работать в сферу международных перевозок, что помогало время от времени гостить у ставших близкими итальянцев. А супруги приезжали встретиться с молодым человеком в Беларусь.  

Через 20 лет общения итальянская семья решила узаконить сложившиеся отношения. Она обратилась в местный суд, чтобы усыновить мужчину. Суд удовлетворил просьбу, и 32-летний белорус официально стал законным наследником итальянской пары.  

# общество # Дети и родители

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