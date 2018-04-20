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Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы

20 апреля 2018 07:00
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Новости Беларуси. Дни Минска стартовали в Будапеште. Для белорусской стороны это возможность презентовать торгово-экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал своей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О программе предстоящего форума расскажет Ольга Юруть.

Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы-1

Ольга Юруть, СТВ:
Дни Минска в Будапеште уже начались. Официальная делегация Минска прибыла в венгерскую столицу и буквально с трапа самолета отправилась на переговоры в Министерство иностранных дел.

Если рассказать кратко, то основная цель визита – показать возможности Минска и нащупать точки соприкосновения взаимных, прежде всего, бизнес-интересов с Будапештом. Венгрия – это хороший плацдарм для того, чтобы заявить о себе на европейском рынке. Поэтому компании Минска проявили огромный интерес, чтобы поучаствовать в эти дни в бизнес-форуме.

Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы-4

Ожидается, что председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и мэр Будапешта Иштван Тарлош встретятся и проведут переговоры. Намечено посещение центральной водоочистительной станции и диспетчерского центра метрополитена Будапешта. Также запланированы переговоры с венгерской компанией о реализации проекта «Умный город».

А в выходные – настоящая традиционная ярмарка. «Минскхлебпром», «Коммунарка» и другие предприятия столицы там презентуют свою продукцию. Минск станет почетным гостем этого фестиваля. Еще один важный момент Дней Минска в венгерской столице – это подписание Соглашения о сотрудничестве между 21 районом Чепел Будапешта и администрацией Партизанского района Минска.

Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы-7

Ольга Юруть:
Если Минск нас провожал ветреной погодой, то Будапешт встретил теплом и солнцем. Как говорят местные, это добрый знак для любого начала совместных дел. Так что есть повод пожелать участникам встреч попутного ветра и ясных перспектив.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Венгрия # Ольга Юруть

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