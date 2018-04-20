Дни Минска в Будапеште: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. Дни Минска стартовали в Будапеште. Для белорусской стороны это возможность презентовать торгово-экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал своей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Дни Минска в Будапеште уже начались. Официальная делегация Минска прибыла в венгерскую столицу и буквально с трапа самолета отправилась на переговоры в Министерство иностранных дел.

Если рассказать кратко, то основная цель визита – показать возможности Минска и нащупать точки соприкосновения взаимных, прежде всего, бизнес-интересов с Будапештом. Венгрия – это хороший плацдарм для того, чтобы заявить о себе на европейском рынке. Поэтому компании Минска проявили огромный интерес, чтобы поучаствовать в эти дни в бизнес-форуме.