Прямой эфир

Михаил Михадюк: Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность на БелАЭС

20 апреля 2018 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается форум Федерации профсоюзов, посвященный развитию «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 апреля его участники посетили строительство белорусской АЭС. Гости из 38 стран оценили экологическую безопасность атомной электростанции.

Михаил Михадюк: Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность на БелАЭС-1

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность. В первом плане качество строительства и качество поступающего оборудования. Вторая составляющая безопасности – это проектные решения. Они все проходят государственную экспертизу. Ну и третье, и самое важное в безопасности – это подготовка кадров.

Михаил Михадюк: Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность на БелАЭС-4

Ввод атомной электростанции в эксплуатацию позволит, по расчетам специалистов, в первую очередь снизить выбросы парниковых газов. Напоминаем, первый реактор будет запущен в декабре 2019 года, запуск второго запланирован на июль 2020 года.

# общество # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Звёзды обещают Тельцу благоприятный день. Гороскоп на 20 апреля
20 апреля 2018 06:31

Звёзды обещают Тельцу благоприятный день. Гороскоп на 20 апреля

19 апреля. Что было: СМИ. Поправки/ Праздник бывших земляков/ Дело Коржича
19 апреля 2018 20:53

19 апреля. Что было: СМИ. Поправки/ Праздник бывших земляков/ Дело Коржича

В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс
19 апреля 2018 20:05

В Минске на месте кинотеатра «Дружба» появится развлекательный комплекс