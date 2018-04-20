Михаил Михадюк: Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность на БелАЭС

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность. В первом плане качество строительства и качество поступающего оборудования. Вторая составляющая безопасности – это проектные решения. Они все проходят государственную экспертизу. Ну и третье, и самое важное в безопасности – это подготовка кадров.