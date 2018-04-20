Михаил Михадюк: Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность на БелАЭС
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается форум Федерации профсоюзов, посвященный развитию «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 апреля его участники посетили строительство белорусской АЭС. Гости из 38 стран оценили экологическую безопасность атомной электростанции.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Мы создали все условия для того, чтобы организовать безопасность. В первом плане качество строительства и качество поступающего оборудования. Вторая составляющая безопасности – это проектные решения. Они все проходят государственную экспертизу. Ну и третье, и самое важное в безопасности – это подготовка кадров.
Ввод атомной электростанции в эксплуатацию позволит, по расчетам специалистов, в первую очередь снизить выбросы парниковых газов. Напоминаем, первый реактор будет запущен в декабре 2019 года, запуск второго запланирован на июль 2020 года.