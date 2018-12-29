«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

Сергей Хильман, директор ГП «Минскреклама»:

Придумать экстравагантное, новое, что совершенно нигде не встречалось, очень сложно. Но, тем не менее, к ели у Дворца спорта – свой подход. Конструкторы предложили свой вариант. Мы приняли решение, что эта ель должна работать не только, когда включается световая иллюминация в городе, но и днём. Потому что тоже очень много детишек гуляет.