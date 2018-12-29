«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

1 400 футуристичных квадратных метров уместили сразу 6 локаций. От детской зоны и кафе до площадки с игровыми симуляторами и VR-полигона для полного погружения в цифровую Вселенную. К слову, на создание такого кибер-мира у организаторов ушёл примерно год и больше 2 миллионов рублей.

В ТОПе аттракционов – игровые симуляторы. Вместе с VR-очками перенестись в другое измерение помогают и механизмы. Со слов операторов, умная техника практически полностью передаёт ощущение езды на автомобиле, мотоцикле или самолёте.

Дмитрий Султанов, технический директор парка виртуальной реальности: Люди очень интересуются VR, и многие выбирают вместо того, чтобы посетить кино, выставку, окунуться в мир виртуальной реальности. Поэтому, я думаю, это будет очень актуально.

Здесь же можно ненадолго побывать в роли супергероя, помериться силами с виртуальными роботами или окунуться в любимую кино-Вселенную.

Дмитрий Малыщиц, оператор VR -аттракционов: Естественно, полного реализма не будет, но погружение очень глубокое за счёт возможности нажимать педали, переключать передачи, ощущать поведение авто на трассе. Очень ощущается, на самом деле.

Посетители парка виртуальной реальности:

– Непередаваемое чувство, когда на той же карусели тебя крутит-вертит, а потом ты выходишь – и всё ровно.

– Далеко до реальности.

– Понравилось. Просто есть люди, на которых, вообще, очень сильно действует эта виртуальная реальность, но на меня не так сильно действует. Полетал прикольно!

Впрочем, концепция парка строится не только на развлечениях. Есть здесь и специальный VR-класс, где одновременно смогут заниматься до 30 человек. Усваивать информацию в виртуальной реальности будут как студенты, так и школьники.

Кроме того, за пределами осязаемого мира впервые в Беларуси пройдут презентации проектов и даже научные конференции.