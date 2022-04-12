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«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области

12 апреля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля военнослужащие сопредельного государства обстреляли автодорожный пункт пропуска «Песчатка» в Брестской области.

«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области-1

В момент обстрела службу нес белорусский пограничный наряд. Их пытались ослепить стробоскопами, чтобы дезориентировать. Как установило следствие, польские военные стреляли из рогаток особого назначения. Были повреждены стены пограничного модуля.

«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области-4

Металлические снаряды обнаружили недалеко от места, попавшего на камеры видеонаблюдения.

«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области-7

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339 Уголовного кодекса Беларуси. Саму ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы.

«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области-10

Напомним, похожие провокации наблюдались и раньше. В январе с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. На щитке с изображением государственного герба остались пробоины, а рядом были найдены металлические шарики.

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка» (подробности здесь).  

# Государственная граница Беларуси # общество # Юлия Гончарова # Фотофакт

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