«Подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы». СК об обстреле «Песчатки» в Брестской области

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ночь с 10 на 11 апреля военнослужащие сопредельного государства обстреляли автодорожный пункт пропуска «Песчатка» в Брестской области.

В момент обстрела службу нес белорусский пограничный наряд. Их пытались ослепить стробоскопами, чтобы дезориентировать. Как установило следствие, польские военные стреляли из рогаток особого назначения. Были повреждены стены пограничного модуля.

Металлические снаряды обнаружили недалеко от места, попавшего на камеры видеонаблюдения.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339 Уголовного кодекса Беларуси. Саму ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы.