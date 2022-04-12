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«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника

12 апреля 2022 14:17
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Новости Беларуси. В Минске стартовал сбор монет и средств на создание всенародного монумента «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника-1

В фойе музея истории Великой Отечественной войны установили прозрачные колбы. Любой желающий может принять участие в добром деле. В копилку нужно опустить советские монеты. Они станут единым сплавом в памятном знаке. Работа над изготовлением монумента уже началась. Собрано почти 20 тысяч советских монет.  

«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника-4

Мы собирали это все: все ученики нашей гимназии и учителя. Дома были, в копилке. 

«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Что это народный проект, нет сомнения. Активно подключились и предприятия, и организации города Минска. Но мы мониторим эту ситуацию и знаем, что сегодня люди очень активно участвуют самостоятельно в благотворительном сборе. Место выбрано неспроста. Дети в очередной раз слышали и понимали, что это благодарная память поколений. Таким образом каждый из них может сказать спасибо деду, прадеду за то, что он отдавал жизнь во имя такого светлого и мирного будущего.  

«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника-10

Всенародный монумент «Живая память благодарных поколений» установят в столичном парке Победы накануне Дня Независимости. Он будет представлять из себя письмо-треуголку – символ прошлого. Сбор монет и пожертвований продлится до 9 мая.  

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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