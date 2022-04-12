«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника

Новости Беларуси. В Минске стартовал сбор монет и средств на создание всенародного монумента «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовал сбор монет и средств на создание всенародного монумента «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В фойе музея истории Великой Отечественной войны установили прозрачные колбы. Любой желающий может принять участие в добром деле. В копилку нужно опустить советские монеты. Они станут единым сплавом в памятном знаке. Работа над изготовлением монумента уже началась. Собрано почти 20 тысяч советских монет.
Мы собирали это все: все ученики нашей гимназии и учителя. Дома были, в копилке.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Что это народный проект, нет сомнения. Активно подключились и предприятия, и организации города Минска. Но мы мониторим эту ситуацию и знаем, что сегодня люди очень активно участвуют самостоятельно в благотворительном сборе. Место выбрано неспроста. Дети в очередной раз слышали и понимали, что это благодарная память поколений. Таким образом каждый из них может сказать спасибо деду, прадеду за то, что он отдавал жизнь во имя такого светлого и мирного будущего.
Всенародный монумент «Живая память благодарных поколений» установят в столичном парке Победы накануне Дня Независимости. Он будет представлять из себя письмо-треуголку – символ прошлого. Сбор монет и пожертвований продлится до 9 мая.