«Что это народный проект, нет сомнения». В Минске стартовал сбор монет для установки нового памятника

В фойе музея истории Великой Отечественной войны установили прозрачные колбы. Любой желающий может принять участие в добром деле. В копилку нужно опустить советские монеты. Они станут единым сплавом в памятном знаке. Работа над изготовлением монумента уже началась. Собрано почти 20 тысяч советских монет.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Что это народный проект, нет сомнения. Активно подключились и предприятия, и организации города Минска. Но мы мониторим эту ситуацию и знаем, что сегодня люди очень активно участвуют самостоятельно в благотворительном сборе. Место выбрано неспроста. Дети в очередной раз слышали и понимали, что это благодарная память поколений. Таким образом каждый из них может сказать спасибо деду, прадеду за то, что он отдавал жизнь во имя такого светлого и мирного будущего.