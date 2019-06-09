Подробности рабочей поездки Президента в Новополоцк. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Ситуация в отрасли, в том числе с поставками российской нефти, на этой неделе была в центре внимания главы государства. Рабочая поездка на «Нафтан» – одна из главных тем итоговой информационной программы «Неделя».
Новости Беларуси. Ситуация в отрасли, в том числе с поставками российской нефти, на этой неделе была в центре внимания главы государства. Рабочая поездка на «Нафтан» – одна из главных тем итоговой информационной программы «Неделя».
Смотрите 9 июня в 19-30.
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