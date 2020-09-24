МИД ответил на реакцию некоторых стран по поводу инаугурации Президента

Новости Беларуси. МИД Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу бурной реакции некоторых западных стран на инаугурацию Президента и попытки поставить под сомнение легитимность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь – независимое государство и имеет равные права на международной арене.

МИД Беларуси:

Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны.

Запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН. Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества.

Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества.

Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода.