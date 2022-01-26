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Подразделения российской армии прибывают в Беларусь для проверки сил союзного реагирования

26 января 2022 07:50
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Новости Беларуси. Охрана границ, защита стратегических объектов, противодействие внешней агрессии и террористическим угрозам. В Беларусь продолжают прибывать подразделения российской армии для проверки сил союзного реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения российской армии прибывают в Беларусь для проверки сил союзного реагирования-1

Поздно вечером 25 января в Бресте встречали эшелон с десантниками. В ближайшие дни военные начнут отрабатывать слаженность действий не только в своих границах ответственности.

Подразделения российской армии прибывают в Беларусь для проверки сил союзного реагирования-4

Одна из целей проверки – подготовка к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе, особенно у границ Беларуси.

Подразделения российской армии прибывают в Беларусь для проверки сил союзного реагирования-7

С 10 февраля начнутся второй этап и активная фаза совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость». Маневры носят сугубо оборонительный характер. Это не раз подчеркивали и в Минске, и в Москве.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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