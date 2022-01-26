Подразделения российской армии прибывают в Беларусь для проверки сил союзного реагирования

Новости Беларуси. Охрана границ, защита стратегических объектов, противодействие внешней агрессии и террористическим угрозам. В Беларусь продолжают прибывать подразделения российской армии для проверки сил союзного реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздно вечером 25 января в Бресте встречали эшелон с десантниками. В ближайшие дни военные начнут отрабатывать слаженность действий не только в своих границах ответственности.

Одна из целей проверки – подготовка к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе, особенно у границ Беларуси.