К каким страшным последствиям может привести варикоз и как легко от него избавиться? Рассказала ангиохирург
Согласно статистике, от варикоза страдает более 20 % населения планеты. Причем заболевание считается крайне коварным, так как на начальных этапах беспокоит пациента очень редко. Важно понимать, что полностью избавиться от этой проблемы можно только с помощью операции.
Дина Эль-Диэфи, пластический хирург, ангиохирург медицинского центра «Нордин»:
Варикозная болезнь ног – это такое заболевание, которое рано или поздно может привести к очень нехорошим последствиям – тромбозу поверхностной системы, глубокой системы, которые в дальнейшем могут приводить к тромбоэмболии легочных артерий, тампонаде сердца.
Второе грозное осложнение варикозной болезни ног – это трофические язвы. Пациент становится социально неадаптированным, очень сложно одеться, помыться. Трофические язвы очень болят, годами не заживают. И, конечно, если в трофическую язву присоединяется какая-то вторичная инфекция, они начинают нагнаиваться и доставляют еще больший дискомфорт нашим пациентам.
В большинстве случаев варикоз поражает нижние конечности. Негативно влияет малоподвижный образ жизни, ношение обуви на каблуках, наследственность, травмы и гормональные нарушения. Удаление расширенных вен позволяет избавиться от внешних дефектов и нормализовать кровоток за счет его перераспределения по другим сосудам.
Дина Эль-Диэфи:
Эндовенозная лазерная абляция – это операция, которая проводится под местной анестезией под контролем УЗИ для лечения варикозной болезни ног. Преимущество данного метода в том, что не нужны наркозы, удаляется именно тот участок вены, который болен варикозной болезнью, потому что это все проводится под контролем УЗИ. Самый большой плюс этого метода – мы сокращаем реабилитационный период.
Все манипуляции проводятся всего через один прокол. По ходу большой подкожной вены вводится световод и врач аккуратно обрабатывает выбранную зону, полностью выжигая поврежденный сосуд. После операции около 40 минут пациент обязательно должен непрерывно ходить под контролем персонала, далее – пройти пятидневный курс препаратов, которые препятствуют образованию тромбов, и около двух месяцев регулярно принимать определенные лекарства, которые будут улучшать проницаемость сосудов.
Дина Эль-Диэфи:
Уже через неделю пациент может заниматься спортом, вести активный образ жизни, делать абсолютно все, что ему захочется. Восстановление проходит в течение суток. Сутки нужно носить компрессионный трикотаж непрерывно. Конечно, он доставляет некоторый дискомфорт какому-то проценту пациентов во время сна. Как правило, все всегда протекает очень благополучно. И потом в течение месяца мы просим пациентов носить компрессионный трикотаж.
Не нужно ждать, доводить свое заболевание до тромбоза, трофических язв, осложнений, которые потом гораздо сложнее лечатся. Нужно выбирать вовремя грамотного специалиста, приходить и не бояться делать эндовенозную лазерную абляцию.
*На правах рекламы.