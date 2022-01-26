К каким страшным последствиям может привести варикоз и как легко от него избавиться? Рассказала ангиохирург

Согласно статистике, от варикоза страдает более 20 % населения планеты. Причем заболевание считается крайне коварным, так как на начальных этапах беспокоит пациента очень редко. Важно понимать, что полностью избавиться от этой проблемы можно только с помощью операции.

Дина Эль-Диэфи, пластический хирург, ангиохирург медицинского центра «Нордин»:

Варикозная болезнь ног – это такое заболевание, которое рано или поздно может привести к очень нехорошим последствиям – тромбозу поверхностной системы, глубокой системы, которые в дальнейшем могут приводить к тромбоэмболии легочных артерий, тампонаде сердца.

Второе грозное осложнение варикозной болезни ног – это трофические язвы. Пациент становится социально неадаптированным, очень сложно одеться, помыться. Трофические язвы очень болят, годами не заживают. И, конечно, если в трофическую язву присоединяется какая-то вторичная инфекция, они начинают нагнаиваться и доставляют еще больший дискомфорт нашим пациентам.

В большинстве случаев варикоз поражает нижние конечности. Негативно влияет малоподвижный образ жизни, ношение обуви на каблуках, наследственность, травмы и гормональные нарушения. Удаление расширенных вен позволяет избавиться от внешних дефектов и нормализовать кровоток за счет его перераспределения по другим сосудам.