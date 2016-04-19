Подписать документ СМС-кой: новинки от мобильных операторов на «ТИБО-2016»

Новости Беларуси. Виртуальная реальность, облачные технологии и космические скорости. Сегодня в Минске открылась 23-я специализированная выставка «ТИБО-2016». Масштабный белорусский форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям является продолжением аналогичных международных форумов, старт которым был дан в Барселоне и Ганновере.

Вот она – та самая площадка, на которой сконцентрированы самые последние цифровые технологии. ТИБО-2016. К этому событию крупнейшие компании готовятся тщательно. Ведь каждый человек сегодня не мыслит своей жизни без Интернета и без мобильного телефона. Не то, что как без рук, – уже как без воздуха. Кстати о воздухе. В нем сейчас витает столько информации, что ее можно исчислять мега-, тера- и пентабайтами. Ее не видно, но она меняет нашу жизнь каждый день.

Все мы давно храним информацию в облаках. Это не фантастика, а реальность. Виртуальная. В Беларуси с прошлого года стали создавать свою облачную платформу - белорусский аналог гугл-яндекс дискам. Первый инфраструктурный оператор предоставляет в первую очередь государству и бизнесу площадку, на которой можно создавать свой IT-продукт.

Сергей Поблагуев, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Хочется иметь уверенность, что это надежно, что завтра этот сервис не закончится, и мы это гарантируем. Именно поэтому свой построенный центр обработки данных мы сертифицировали по международным стандартам.

На ТИБО «Белорусские облачные системы» развернули и тестовую зону технологии скорости четвертого поколения – 4,5G/LTE. Эта услуга, которая в 2-3 раза быстрее 4G. Это позволяет в режиме реального времени, например, с помощью телефона транслировать в отличном качестве видео.

Компания Velcom представила свой проект «звук». С помощью приложения можно получить доступ к музыкальной базе, где собраны 25 миллионов трэков. Чтобы хранить такие данные, компания тоже развивает свои облачные системы и создает дата-сервис. Еще из самого прогрессивного: Velcom первый на рынке предложит бизнесу симку нового поколения, которую можно использовать в Интернете как паспорт.

Юлия Дайнеко, начальник управления маркетинга компании «Вэлком»:

По сути дела, это выдача сим-карты со специально зашифрованным кодом доступа внутри, с достаточно серьезной системой шифрования и безопасности. Но она позволяет с помощью обычных бинарных SMS подписывать документы.

В нашей стране свои новейшие цифровые технологии представили 100 крупнейших компаний из 18 стран мира: от Великобритании и Германии до Южной Кореи и Японии. На площадке ТИБО – несколько направлений на любой вкус. И не только цифровые услуги связи. Для любителей будущего – робототехника, а для чиновников – электронное Правительство.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны предоставить структурированную архитектуру развития IT-технологий, внедрения в бизнес-сообщества, в госуправления в течение предстоящей пятилетки.

Каждый день – семинары, конференции и круглые столы. А еще интернет-премия тем компаниям, которые со скоростью 4,5G внедряют новые технологии в свою жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.