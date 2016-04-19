ЖКХ в мобильном приложении: можно отправлять запросы по ЖКУ и следить за работой коммунальщиков

Новости Беларуси. Новое мобильное приложение ЖКХ начало работать в Минске. Скачать его на свой мобильный теперь может каждый желающий житель столицы. Горожане с его помощью смогут отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг с привязкой соответствующей проблемы к карте города. А также следить за ходом выполнения работ через форму обратной связи в режиме онлайн.

Пока умный помощник работает в тестовом режиме и предназначен для отправки запросов не экстренного характера. На специализированном сайте это приложения уже нашло массу положительных отзывов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.