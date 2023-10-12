Подобным надоем похвастаться могут только здесь! В хозяйстве «Тихиничи» построили новый МТК

Новости Беларуси. Эффективная работа животноводства зависит от многих факторов. Кроме кормов значительное внимание уделяют и условиям содержания животных. В Рогачевском районе 12 октября открыли первый молочно-товарный комплекс в стране, построенный по Указу Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построили на месте старой убыточной фермы в агрогородке Озераны. Благодаря новому объекту поголовье скота хозяйства «Тихиничи» увеличилось на 800 голов. Тему продолжит Анна Корольчук.

15 тысяч голов рогатого скота – по одной на каждый гектар сельхозугодий. Подобным показателем в Гомельской области могут похвастаться только здесь.

Анна Корольчук, корреспондент:

Хозяйство «Тихиничи» входит в десятку лидеров страны по валовому производству молока. Общее поголовье дойного стада – около 5 000 коров, каждая из них дает по 25 литров молока в сутки. 100 % сорта «экстра».

Все оно отправляется на Туровский и Рогачевский комбинаты. Подход руководителя хозяйства к организации труда и ответственное отношение к животным вызывают доверие. В 2022 году предприятию «Тихиничи» передали территории убыточной фермы в Озеранах. Сегодня здесь открывается новый молочно-товарный комплекс на 800 голов. В Рогачевском районе меньше чем за год построили новый молочно-товарный комплекс.

Современный и технологичный комплекс – это два коровника с беспривязным содержанием животных, здание для сухостойных коров, молочно-доильный блок и ветеринарные помещения. На этом строительство не заканчивается. В планах – создать здесь комплекс замкнутого цикла. Уже началось возведение двух новых телятников, где будут содержать и растить молодняк. Молочно-товарный комплекс в Озеранах стал первым в стране, построенным по Указу Президента, согласно которому в каждом регионе должно появиться по 10 подобных объектов.

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Основное – это комплекс по производству молока. Буквально на следующей неделе мы будем вводить молочный комплекс в хозяйстве «Прудокское» Калинковичского района. Дальше будет два хозяйства Мозырского района. До конца года все хозяйства будут введены.