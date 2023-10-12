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Белорусского наблюдателя от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не впустили на территорию Польши

12 октября 2023 16:44
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Польша в преддверии парламентских выборов отгораживается стеной не только от мигрантов. Отказ во въезде на польскую территорию 12 октября получил наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Палаты представителей Беларуси Денис Карась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусского наблюдателя от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не впустили на территорию Польши-1

Ожидалось, что он будет осуществлять наблюдение за ходом избирательной кампании 15 октября в Варшаве. Данные для аккредитации в Центральную избирательную комиссию Польши были отправлены своевременно. И до этого дня информации о том, что кандидатура белорусского парламентария для польских властей неприемлема, не поступало. Однако при прохождении границы нашего депутата попросту не впустили в страну.

Белорусского наблюдателя от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не впустили на территорию Польши-4

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний момент действительно мы видим, что Польша повела себя не совсем понятно, ну, где-то понятно, и, выстроив забор, скажем так, завесу по отношению как к белорусским гражданам, так и по отношению к белорусским парламентариям, делает все возможное, чтобы агрессивная риторика с их стороны, со стороны их власти, элиты, политической элиты… Они не нацелены на конструктивизм, какой-то диалог с дружественной страной, с соседями.

Белорусского наблюдателя от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не впустили на территорию Польши-7

Подобное недружественное отношение с польской стороны подрывает доверие к избирательному процессу в стране и вызывает сомнения в прозрачности предстоящих выборов. К слову, согласно данным, почти половина опрошенных поляков опасаются фальсификации итогов электоральной кампании.

# Беларусь-Польша # общество # Денис Карась # Фотофакт

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