Белорусского наблюдателя от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не впустили на территорию Польши

Польша в преддверии парламентских выборов отгораживается стеной не только от мигрантов. Отказ во въезде на польскую территорию 12 октября получил наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Палаты представителей Беларуси Денис Карась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидалось, что он будет осуществлять наблюдение за ходом избирательной кампании 15 октября в Варшаве. Данные для аккредитации в Центральную избирательную комиссию Польши были отправлены своевременно. И до этого дня информации о том, что кандидатура белорусского парламентария для польских властей неприемлема, не поступало. Однако при прохождении границы нашего депутата попросту не впустили в страну.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На сегодняшний момент действительно мы видим, что Польша повела себя не совсем понятно, ну, где-то понятно, и, выстроив забор, скажем так, завесу по отношению как к белорусским гражданам, так и по отношению к белорусским парламентариям, делает все возможное, чтобы агрессивная риторика с их стороны, со стороны их власти, элиты, политической элиты… Они не нацелены на конструктивизм, какой-то диалог с дружественной страной, с соседями.