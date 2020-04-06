«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

История не видела более жестокой битвы идей, чем во время Второй мировой войны. Это был отнюдь не дипломатический диалог двух политических систем, которые сошлись на «поле брани». Это был разговор оружием и словом. Но белорусский народ свято верил только одному слову – Победа. Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны

Галина Болсун, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета:

Пропаганда убеждала людей, что мы сражаемся не за классовые идеалы, а за свой дом, за свою Родину.

Ольга Легчилова, секретарь отдела писем редакции газеты «Звязда» (1938-1939 гг.):

В госпитале передали по радио сводку Информбюро. Все больные, кто был, многие и без ноги, раненые очень серьезно, поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура».