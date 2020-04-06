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«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной

06 апреля 2020 12:21
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной-1

История не видела более жестокой битвы идей, чем во время Второй мировой войны. Это был отнюдь не дипломатический диалог двух политических систем, которые сошлись на «поле брани». Это был разговор оружием и словом. Но белорусский народ свято верил только одному слову – Победа.

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны

«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной-4

Галина Болсун, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета:   
Пропаганда убеждала людей, что мы сражаемся не за классовые идеалы, а за свой дом, за свою Родину.

«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной-7

Ольга Легчилова, секретарь отдела писем редакции газеты «Звязда» (1938-1939 гг.):
В госпитале передали по радио сводку Информбюро. Все больные, кто был, многие и без ноги, раненые очень серьезно, поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура».

«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной-10

Евгения Свиридова, жительница Минска (1941-1944 гг.), ветеран Великой Отечественной войны:
Мы знали, что будет Победа. Только мы не думали, что доживем.

«Поднимали одну ногу, одну руку – кто что имел – и кричали «ура». Как раненые бойцы восприняли новость о конце Великой Отечественной-13

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Легчилова # Евгения Свиридова # Галина Болсун # Фотофакт

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