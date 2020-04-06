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«Для нас это неожиданность и новый формат». Впервые фестиваль «Пасхальная Радость» будет проходить в онлайне

06 апреля 2020 10:57
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Практически все мероприятия: культурные, образовательные или просветительские уходят в онлайн. Не стал исключением и традиционный фестиваль «Пасхальная Радость», который обычно проводится накануне Пасхи и включает в культурную программу мероприятия для детей и выставку-ярмарку. Как будет происходить данное событие в таком необычном формате?  

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер фестиваля – Татьяна Тихонова и Матушка Мария.  

Православный фестиваль «Пасхальная Радость» впервые пройдет онлайн. Это решение Минской епархии?  

Татьяна Тихонова, режиссер фестиваля:  
Это решение организаторов фестиваля – Свято-Елисаветинского монастыря, мы решили это в последний момент. Для нас это тоже неожиданность и тоже новый формат. Мы сейчас все переформатируем и готовимся в новом режиме, теперь мы будем показывать наши мероприятия онлайн, и участники фестиваля тоже будут онлайн-участники. И девиз такой был: «Фестивалю быть», потому что очень много мероприятий полезных. И те мероприятия, которые уже полюбились участникам фестиваля, которые целенаправленно бы шли на них, были заранее подготовлены, и поэтому такую работу не хотелось бы оставлять за спиной. Хотелось бы выйти с ней, поэтому в соцсетях будет онлайн-трансляция наших мероприятий – конечно, не всех, все не получится.  

«Для нас это неожиданность и новый формат». Впервые фестиваль «Пасхальная Радость» будет проходить в онлайне-1

Где можно узнать программу фестиваля?  

Татьяна Тихонова:  
Программу можно найти на сайте монастыря и в соцсетях.  

Какая предусмотрена программа для детей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

«Для нас это неожиданность и новый формат». Впервые фестиваль «Пасхальная Радость» будет проходить в онлайне-4

# События в Минске # общество # Татьяна Тихонова # Матушка Мария # Фотофакт

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