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Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину

06 апреля 2020 11:07
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Новости Беларуси. Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6 200 наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину-1

100 из них минувшей ночью вернулись домой из Дели спецрейсом Belavia – Belarusian Airlines.

Самолет Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Также в Национальный аэропорт Минск были эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана.

Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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