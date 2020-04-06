Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину

Новости Беларуси. Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6 200 наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 из них минувшей ночью вернулись домой из Дели спецрейсом Belavia – Belarusian Airlines.

Самолет Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Также в Национальный аэропорт Минск были эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана.