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В Кремле прокомментировали замедление работы Telegram в РФ

11 февраля 2026 08:23
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В Кремле прокомментировали замедление работы Telegram в РФ-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о замедлении Telegram в РФ, пишет ТАСС.

По словам Пескова, процесс замедления работы Telegram продолжен ввиду не выполнения компанией требований российского законодательства. «Очень жаль», что мессенджер не соблюдает требования, однако есть закон, выполнение которого необходимо, добавил он.

Было бы лучше, если бы Telegram и другие ограничиваемые сервисы осуществляли деятельности, руководствуясь требованиями законодательства РФ, отметил Песков.

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Фото: Pinterest

# Дмитрий Песков # Международная политика

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