Подходы к финансированию театров изменятся с 1 января

Средства на создание новых постановок, гастрольные туры, а также оплату коммунальных расходов и выплату зарплат будут выделяться в пропорциях 60 на 40 из бюджета и заработанных денег учреждениями культуры. При этом текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования будет полностью финансироваться из государственной казны. Коме того, расширен механизм поддержки штатных сотрудников – театрам предоставлена возможность направления спонсорской помощи на выплату вознаграждений работникам. Новые правила финансирования будут действовать весь следующий год.