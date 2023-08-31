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Подходы к финансированию театров изменятся с 1 января

31 августа 2023 13:35
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Новости Беларуси. Подходы к финансированию деятельности государственных театров изменяются в Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подходы к финансированию театров изменятся с 1 января-1

Средства на создание новых постановок, гастрольные туры, а также оплату коммунальных расходов и выплату зарплат будут выделяться в пропорциях 60 на 40 из бюджета и заработанных денег учреждениями культуры. При этом текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования будет полностью финансироваться из государственной казны. Коме того, расширен механизм поддержки штатных сотрудников – театрам предоставлена возможность направления спонсорской помощи на выплату вознаграждений работникам. Новые правила финансирования будут действовать весь следующий год.

# Закон # общество # Фотофакт

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