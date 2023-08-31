«Без кормов не будет мяса, молока». В Минской области заготовили свыше 2 млн тонн сенажа

Новости Беларуси. Обеспечить кормом животных на предстоящий холодный сезон – одна из задач, над которой сейчас работают аграрии столичного региона. Так, в Минской области уже заготовили две трети запланированного объема сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это свыше 2 миллионов тонн. Быстрее всего с укосом трав справились в Клецком районе. Близки к финишу и слуцкие аграрии – им осталось обработать около 13 % площадей.

Чтобы заготовить качественный зеленый корм, важно соблюдать сроки и особые технологии. Растительность скашивают, подвяливают. А когда уровень влажности достигает 50 %, закладывают в сенажные траншеи. Большую роль играет фаза созревания растений. От этого будет зависеть содержание протеина и клетчатки.

Александр Гончаров, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Задействовано на уборке у нас 13 человек. Два экипажа кормоуборочных комбайнов и, соответственно, отвозка, трамбовка – весь спектр работ. Заготовка кормов – самый важный этап для сельского хозяйства, то есть то же самое, как и уборочная кампания, так же и заготовка кормов. Без кормов не будет молока, мяса, продовольствия.