Подходит к завершению уборка рапса на зерно. Какие области справились раньше всех?

Новости Беларуси. Общереспубликанский каравай все тяжелее. Белорусские хлеборобы намолотили свыше 6,6 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средняя урожайность – более 37 центнеров с гектара. Показатель заметно выше, чем в 2021 году.

На финишной прямой Брестская область. Напомним, первым в стране завершил жатву Столинский район. По намолоту в лидерах Минская область, четверть общего урожая – заслуга аграриев именно этого региона. А вот по урожайности всех опережает Гродненская область, которая среднереспубликанский показатель превышает на 14,6 центнера с гектара. Подходит к завершению и уборка рапса на зерно. Работы завершены в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.