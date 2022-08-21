Крупные хозяйства, возрождение села и новые разработки. Чего достиг белорусский АПК за 30 лет?

Новости Беларуси. Важный тезис, который прозвучал от Президента во время поездки в Пружанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусское сельское хозяйство создано ценой усилий всего народа. Мы вместе пережили сложные 1990-е, этапы становления, когда стоял сложный выбор, какой дорогой пойти, какую модель экономики выбрать. И мнения тогда звучали разные.

Например, что сельское хозяйство нужно разделить на мелкие участки и приватизировать землю. Такие программы громко называли «реформами», которые активно кредитовал МВФ. И некоторые из постсоветского блока купились. Но через год-два независимости оказалось, что рыночные подходы работают не везде. А купить на Западе продовольствие тоже не так просто.

В этих сложных условиях Беларусь пыталась построить собственную модель сельского хозяйства. Отличную и от России, и от Украины, и от Польши. В ее основе было сохранение крупных хозяйств – так называемых маяков, вокруг которых в постепенно формировались перерабатывающие холдинги и сырьевые зоны. Главными же стали госзаказы на производство дешевой сельхозтехники, а затем льготные кредиты на ее покупку.

Некоторые единицы, например, зерноуборочные комбайны, разработали с нуля, а советские массовые модели тракторов модернизировали. Да и сотрудничество с Россией позволило обеспечить дешевое топливо и газ, необходимые для промышленности, а также выход на единый рынок сбыта. Наша страна всегда производила больше, чем потребляла. И если бы эти меры не были приняты, в условиях рынка мы бы ужались до внутренних потребностей, сократили объемы и подняли цены для населения.

Но это не наш путь. В свое время глава государства инициировал программу возрождения села. В стране начали создавать крупные товарные сельхозпроизводства. Они не попали в частные руки – стали достоянием всего народа. Но создание новых производств, да и в целом поддержка аграрного сектора, требовало больших вложений. И временами – неординарных мер. Однако сегодня это дало всходы. «Мы, конечно, деньги подпечатывали». Лукашенко рассказал, как Беларусь пережила девальвацию. Подробности здесь.

Беларусь всегда строила экономику так, чтобы минимально зависеть от западных поставок и кредитов и максимально сохранять продовольственную безопасность. И аграрии с опытом помнят, чего нам это стоило.