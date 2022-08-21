Крупные хозяйства, возрождение села и новые разработки. Чего достиг белорусский АПК за 30 лет?
Новости Беларуси. Важный тезис, который прозвучал от Президента во время поездки в Пружанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусское сельское хозяйство создано ценой усилий всего народа. Мы вместе пережили сложные 1990-е, этапы становления, когда стоял сложный выбор, какой дорогой пойти, какую модель экономики выбрать. И мнения тогда звучали разные.
Например, что сельское хозяйство нужно разделить на мелкие участки и приватизировать землю. Такие программы громко называли «реформами», которые активно кредитовал МВФ. И некоторые из постсоветского блока купились. Но через год-два независимости оказалось, что рыночные подходы работают не везде. А купить на Западе продовольствие тоже не так просто.
В этих сложных условиях Беларусь пыталась построить собственную модель сельского хозяйства. Отличную и от России, и от Украины, и от Польши. В ее основе было сохранение крупных хозяйств – так называемых маяков, вокруг которых в постепенно формировались перерабатывающие холдинги и сырьевые зоны. Главными же стали госзаказы на производство дешевой сельхозтехники, а затем льготные кредиты на ее покупку.
Некоторые единицы, например, зерноуборочные комбайны, разработали с нуля, а советские массовые модели тракторов модернизировали. Да и сотрудничество с Россией позволило обеспечить дешевое топливо и газ, необходимые для промышленности, а также выход на единый рынок сбыта. Наша страна всегда производила больше, чем потребляла. И если бы эти меры не были приняты, в условиях рынка мы бы ужались до внутренних потребностей, сократили объемы и подняли цены для населения.
Но это не наш путь. В свое время глава государства инициировал программу возрождения села. В стране начали создавать крупные товарные сельхозпроизводства. Они не попали в частные руки – стали достоянием всего народа. Но создание новых производств, да и в целом поддержка аграрного сектора, требовало больших вложений. И временами – неординарных мер. Однако сегодня это дало всходы.
«Мы, конечно, деньги подпечатывали». Лукашенко рассказал, как Беларусь пережила девальвацию. Подробности здесь.
Беларусь всегда строила экономику так, чтобы минимально зависеть от западных поставок и кредитов и максимально сохранять продовольственную безопасность. И аграрии с опытом помнят, чего нам это стоило.
Григорий Чуйко, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:
Никто не запрещал развивать фермерские хозяйства. Но когда мы начали посещать Западную Европу, смотреть, как там организовано сельское хозяйство, мы поняли, что там тоже крупнотоварное сельскохозяйственное производство. Нас просто хотели сбить с толку. Ликвидировать нас как конкурентов на сельскохозяйственном производстве. И загубить наше сельское хозяйство Беларуси. Когда направление было выбрано, началась работа по укреплению и созданию сельхозмашиностроения белорусского. Сегодня хочу сказать, что комбайн новый 2124 Гомельского завода – это мирового уровня комбайн. Не надо покупать импортные. Зерносушильные комплексы с семенными линиями тоже не надо покупать, погрузчики и так далее. Да, есть вопросы качества. Они были, есть и будут всегда. Но сегодня мы можем автономно производить сельхозпродукцию независимо ни от какой страны.