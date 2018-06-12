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Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых

12 июня 2018 19:42
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Новости Беларуси. С божьей помощью. Роспись стен в Храме Всех Святых подходит к концу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-1

Новый облик приобретет центральная часть храма. Эскизы для росписи создавались на основании информации из краеведческого и исторического музеев. В результате в единое целое сплелись наши религиозные и национальные традиции. Здесь и символические васильки, и элементы слуцких поясов. Кстати, над росписью работают российские мастера из Палеха.

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-4

Алексей Аверин, бригадир иконописной мастерской:
Сначала на себя берут все внимание иконы на иконостасе. Чтобы читалась роспись, мы ее сделали ненавязчивую, но в то же время, чтобы она жила единым целым.

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-7

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Поначалу это родилось на небольшом объеме. Потом я потребовал, чтобы мы сделали это как оригинал, то есть в реальном объеме. Поиграли цветом. В данном случае мы имеем совершенно новое явление в иконописной традиции, причем не только белорусской

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-10

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-12

До полного завершения осталось расписать последнюю часть основного пространства. Она посвящена белорусским храмам. На стенах изобразят как культовые сооружения древности, так и те, что сохранились до наших дней. По соседству с ними поместят изображения белорусских святых. Завершить роспись планируют к середине июля.

Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых-15

# Храмы Минска # общество # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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