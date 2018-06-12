Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых

Новости Беларуси. С божьей помощью. Роспись стен в Храме Всех Святых подходит к концу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый облик приобретет центральная часть храма. Эскизы для росписи создавались на основании информации из краеведческого и исторического музеев. В результате в единое целое сплелись наши религиозные и национальные традиции. Здесь и символические васильки, и элементы слуцких поясов. Кстати, над росписью работают российские мастера из Палеха.

Алексей Аверин, бригадир иконописной мастерской:

Сначала на себя берут все внимание иконы на иконостасе. Чтобы читалась роспись, мы ее сделали ненавязчивую, но в то же время, чтобы она жила единым целым.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Поначалу это родилось на небольшом объеме. Потом я потребовал, чтобы мы сделали это как оригинал, то есть в реальном объеме. Поиграли цветом. В данном случае мы имеем совершенно новое явление в иконописной традиции, причем не только белорусской