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  • В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

12 июня 2018 19:02
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Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями-1

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли новое отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями. Пять дней в неделю по четыре часа в день специалисты оказывают поддержку не только тем, кто в этом особенно нуждается, но и всей семье.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями-4

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями-6

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Это нужно для социальной реабилитации и адаптации наших гостей. Мы используем различные методы. Это методы арт-терапии, музыкальной и вокальной терапии для того, чтобы наши гости раскрывали свои творческие способности, становились смелее, увереннее в себе.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями-9

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:
Сегодня есть колоссальное количество методик, чтобы каждый гражданин был полноценным членом этого общества. Общественные организации, я говорю о Красном Кресте, должны привести эти методики, показать, как они работают.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями-12

Первый открытый дом появился на улице Красной. Работа организована в две смены. Ежедневно центр принимает более тридцати людей, которым необходима поддержка в трудной жизненной ситуации.

# Медицина # общество # Екатерина Мальцева # Ольга Мычко # Фотофакт

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