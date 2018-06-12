В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли новое отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями. Пять дней в неделю по четыре часа в день специалисты оказывают поддержку не только тем, кто в этом особенно нуждается, но и всей семье.

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Это нужно для социальной реабилитации и адаптации наших гостей. Мы используем различные методы. Это методы арт-терапии, музыкальной и вокальной терапии для того, чтобы наши гости раскрывали свои творческие способности, становились смелее, увереннее в себе.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:

Сегодня есть колоссальное количество методик, чтобы каждый гражданин был полноценным членом этого общества. Общественные организации, я говорю о Красном Кресте, должны привести эти методики, показать, как они работают.