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Борец за чистоту. На улице Кольцова водитель мотоцикла, увидев брошенный окурок на землю, вернул его владельцу

12 июня 2018 19:16
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Новости Беларуси. Необычный борец за чистоту на столичной улице. Утром 12 июня на Кольцова водитель красного мотоцикла научил автомобилиста не выбрасывать мусор где попало, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борец за чистоту. На улице Кольцова водитель мотоцикла, увидев брошенный окурок на землю, вернул его владельцу -1

Увидев, что водитель авто в левом ряду выкинул окурок на землю, молодой человек не поленился поднять мусор и вернуть его владельцу. А главное поступок не нес в себе агрессии: после минутного разгвора водители мирно разъехались. Кстати, подобные случаи неравнодушного отношения к чистоте в столице не редки.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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