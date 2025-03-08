Подход, подход, ещё подход – участницы «Мисс Минск» приводят себя в форму. Понаблюдали за тренировками

Наступил очередной день подготовки финалисток конкурса «Мисс Минск – 2025». Чтобы оценить, насколько наши красавицы спортивные, мы отправились в тренажерный зал Национальной школы красоты, где под четким руководством фитнес-инструктора девушкам провели тренировку.

Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Девочки готовятся не только к финалу, чтобы поддержать себя в хорошей форме, но и также таким образом борются за титул «Мисс Спорт». Борьба за этот титул будет крайне серьезная, потому что все девочки очень спортивные, поддерживают себя в форме, следят за своим питанием, рационом, качеством сна. Поэтому думаю, что та спартакиада, которая им предстоит, будет очень увлекательной и показательной.

Физическая активность укрепляет не только тело, но и дух. Регулярные тренировки помогут не просто эффектно выглядеть в вечерних платьях и купальниках, но и развить выносливость и силу, которые обязательно пригодятся в финале.

После разминки участницы перешли к силовым упражнениям. К слову, среди финалисток оказались и профессиональные спортсменки.

Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

С детства занимаюсь легкой атлетикой, для меня тренировки – это жизнь. Занимаюсь каждый день. Особенно я люблю бегать. Бегаю каждый день по 4 километра.

Для некоторых участниц силовые тренировки, кардионагрузки и правильное питание уже давно стали неотъемлемой частью жизни. Для того чтобы попасть на конкурс, девушкам пришлось немало потрудиться.

Анастасия Стельмах, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я всегда мечтала поучаствовать в конкурсах красоты. И именно к этому конкурсу я начала готовиться с лета. Я очень активно занималась спортом, за это время потеряла много килограмм и сбросила 10 сантиметров в бедрах.

Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Когда узнала о кастинге «Мисс Минск», сразу начала приводить себя в форму: подкачивать ноги, убирать свои проблемные зоны. Я ходила в тренажерный зал у себя в университете. Могу сказать, что удалось сбросить лишние килограммы. Спорт стал неотъемлемой частью моей жизни, я уже хожу на тренировки не со слезами на глаза – наоборот, с улыбкой. После с радостью иду домой, заряженной, энергичной. Надеюсь, спорт всегда будет частью моей жизни.