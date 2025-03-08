Десятки тысяч королевских роз – посетили Минский парниково-тепличный комбинат

Пожалуй, нет людей, которые бы не любили цветы. 15 лет назад в них влюбилась и наша героиня Юлия Полховская. По воле случая выпускница колледжа связи попала в столичный парниково-тепличный комбинат. С первых дней увлеклась работой. Наставники были опытные, поэтому вникла и освоила дело цветовода быстро.

Юлия Полховская, цветовод Минского парниково-тепличного комбината: Свою работу я люблю за то, что каждый день прихожу и вижу, как они растут, как они раскрываются, насколько они подросли. В мои обязанности входит уход за цветоносом, удаление пасынков. Их нужно обязательно удалять, чтобы ствол был ровный. Радовал глаз цветок, чтобы они были красивые.

Объем работы у цветоводов немаленький – почти 12 соток на каждого, а это десятки тысяч королевских кустов. И ведь цветут они круглый год, и за каждым нужен глаз да глаз. Среди ее фаворитов – белые розы и с розовой каймой.

Юлия Полховская:

Каждое утро мы идем на срезку и срезаем розу. Потом охапки цветов ставим в бочки. Потом их отправляют в холодильник. Там добавляется специальный раствор, они отстаиваются сутки, а потом мы сортируем. Потом уже отправляют на склад и по магазинам нашим.

По словам Юлии Полховской, идеальная роза должна быть минимум 60 сантиметров. А вот чтобы цветок простоял дольше, у цветоводов есть свои секреты.