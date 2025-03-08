Беларусь и Мьянма намерены развивать биржевую торговлю

Беларусь и Мьянма выходят на новый уровень сотрудничества. Фундамент выстроен, надо двигаться вперед, об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром этой страны. Президент констатировал положительную динамику в развитии отношений, вместе с тем есть значительный нереализованный потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры были посвящены конкретным проектам, которые предстоит реализовать уже в ближайшее время. Усилить работу необходимо по многим направлениям. В частности, Беларусь и Мьянма будут развивать биржевую торговлю. Это позволит создать прозрачный механизм взаимодействия, а также поможет бизнес-сообществам с поиском новых партнеров. Не стоит забывать и про минимализацию издержек и расширение рынков сбыта в целом.

Ярослав Ковальчук, помощник председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи:

Беларусь обладает значительным опытом в части проведения биржевых торгов, поэтому мы готовы поделиться нашим опытом в части формирования организованного товарного рынка, а также в части наших технологических наработок. Если говорить конкретно про биржевой товарооборот, то в настоящее время прорабатывается вопрос экспорта белорусской сельхозпродукции, именно молочной продукции, кормовых добавок, отдельных категорий промышленных товаров и нефтепродуктов.

Официальный визит высокой делегации из Мьянмы – первый шаг в интенсификации отношений. Так, уже принято решение о повышении уровня диппредставительства: посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске. Как отметил Мин Аун Хлайн, предыдущие 10 лет стороны развивали военно-техническое сотрудничество, что обусловлено географическим положением Мьянмы и должностью, которую нынешний премьер занимал прежде. Сегодня власти Мьянмы заинтересованы в многоотраслевом сотрудничестве с Беларусью. Документально лидеры закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. Как отметил Александр Лукашенко, это те отрасли, где Беларусь обладает высокими компетенциями. Лукашенко – Мин Аун Хлайну: мы готовы работать во всех секторах и направлениях. Подробности.