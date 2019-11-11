Синдром «жертвы»: какие признаки и как это побороть

По статистике, каждый третий человек страдает синдромом «жертвы», но всегда ли это оправдано? Само выражение нередко воспринимается как самоотверженность и дань обществу. Люди-жертвы намеренно вызывают жалость и сострадание к собственной персоне. И нередко это становится самым простым и эффективным способом получить желаемое.

Марина Прохорова, психолог:

Человек попадает в ущемленное и ущербное положение, где ему каждый раз приходится поступаться своими интересами, идти на компромисс, забывать о том, что важно для него и в целом создается такая картинка, что человек несчастен, что у него ничего не получается в жизни, есть какие-то более успешные люди, а он оказывается на другом полюсе.

Причину такого поведения стоит искать в далеком детстве. Если родители часто и без повода ругают малыша, почти наверняка в подростковом возрасте ребёнок начнет намеренно примерять роль потерпевшего.

Марина Прохорова:

Можно вспомнить каждого из нас в школьные годы, когда нужно было писать контрольную работу или сдавать экзамены, человек мог резко заболеть. Ребенок мог даже симулировать некоторые заболевания: вызывать температуру, боль в горле, головную боль, человеку всячески хотелось попасть вот в это слабое положение, чтобы привлечь на себя внимание.

Самые яркие маркеры человека-жертвы видны невооруженным глазом. В первую очередь, он не несет ответственности за себя и свою жизнь. В его проблемах будет виноват строгий начальник, муж-тиран, капризные дети, но только не он. Еще одна отличительная черта страдальца – пассивная агрессия. В этом случае человек манипулирует своим несчастьем, добиваясь одобрения окружающих.

Марина Прохорова:

Жертвенное положение обращается некоторым бонусом для этого человека. Много людей, которые сознательно не излечивают себя от каких-либо заболеваний, они культивируют идею того, что у них слабое здоровье и тогда обязательно нужно найти какого-то агрессора. Всегда когда есть жертва, есть человек или какой-то институт, кто будет виноват во всех смертных грехах. Нужно обязательно сместить ответственность на какого-то другого человека.

Культ жертвенности сегодня одна из самых больших проблем на постсоветском пространстве. В образ идеальной жены, матери, любовницы вложена излишняя скромность, молчаливость и безоговорочное потакание чужим интересам. Вместо того, чтобы рассказывать о своих достижениях и победах, люди предпочитают делиться негативными моментами. Катерина Быкова, модель:

Я считаю, что личные проблемы не должны сказываться на работе, на учебе, личное должно оставаться дома и мы всегда должны работать, учиться и выкладываться на 100%. Такое надо пресекать с детства. Родители должны это контролировать и чтобы ребенок постепенно вырастал не нытиком.