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Какие они, «Ёлки нашего города»? Поговорили с организаторами новогоднего конкурса

23 декабря 2023 13:15
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В новый год креативно. Неотъемлемый атрибут праздничной атмосферы – украшенные елочки. По традиции они не заставили себя долго ждать. По всей столице россыпь зеленых красавиц, однако есть место, где собрали самые необычные елки. Об этом и не только мы поговорили с нашей гостьей.

В студии «Нового утра» Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите про эту выставку, где можно посмотреть и напитаться этим новогодним настроением?

Какие они, «Ёлки нашего города»? Поговорили с организаторами новогоднего конкурса-1

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
При организации в нынешнем сезоне ярмарок мы решили предусмотреть какое-то креативное дополнение, которое может привлечь больше внимания наших гостей и жителей столицы, и они могли помимо приобретения всех необходимых подарков и покупок вдохновиться новогодней атмосферой. Поэтому мы предложили предприятиям каждого района на свой вкус, свое усмотрение креативно, интересно, оригинально украсить елочки.

Какие они, «Ёлки нашего города»? Поговорили с организаторами новогоднего конкурса-4

С 16 декабря каждый день мы делаем открытие новой елки. Уже большинство районов представили свои елки. Каждое открытие сопровождается культурной программой, где можно весело провести время. Поэтому до 24 декабря осталось не так много времени, советую все-таки посетить наше открытие.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год # общество # Ольга Бурлакова # Ирина Маслакова

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