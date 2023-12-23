Какие они, «Ёлки нашего города»? Поговорили с организаторами новогоднего конкурса

В новый год креативно. Неотъемлемый атрибут праздничной атмосферы – украшенные елочки. По традиции они не заставили себя долго ждать. По всей столице россыпь зеленых красавиц, однако есть место, где собрали самые необычные елки. Об этом и не только мы поговорили с нашей гостьей.

В студии «Нового утра» Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите про эту выставку, где можно посмотреть и напитаться этим новогодним настроением?