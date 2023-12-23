Где пройдёт православный фестиваль «Радость» и кто может поучаствовать – рассказали организаторы

Рождество приближается, и католики встретят его завтра в полночь. А у православных еще продолжается пост. Рождественский пост – особый. Он наполнен светлым ожиданием. И по традиции во время его начинается Рождественский православный фестиваль. Откроется он сегодня, 23 декабря, поэтому мы пригласили к нам в студию Татьяну Тихонову, руководителя программы рождественского православного фестиваля «Радость», и куратора программы Анастасию Волкович. Когда и где будет проходить фестиваль? Александр Стасевич, ведущий:

Где будет проходить фестиваль, во сколько и кто участники?

Анастасия Волкович, организатор Рождественского православного фестиваля «Радость»:

Пройдет фестиваль на территории Свято-Елисаветинского монастыря в нашем духовно-просветительском центре «Ковчег». Он не так давно открылся: всего как 2 года мы проводим в этом замечательном помещении. Оно сделано нашими мастерами, в основном вручную. Адрес у нас: Долгиновский тракт, 164. Татьяна Тихонова, руководитель программы Рождественского православного фестиваля «Радость»:

Все жители Беларуси могут найти подробную программу наших мероприятий в соцсетях, на сайте нашего фестиваля «Радость» и на монастырском сайте.

Александр Стасевич:

С соцсетями понятно. Кого ждем? У нас будут люди разного возраста – дети, взрослые. Что, например, планируется для взрослых. Татьяна Тихонова:

Семейный фестиваль «Радость», и там, представьте себе, огромное количество мероприятий – их около 200 – для детей и взрослых. Конечно, много музыки, потому что фестиваль рождественский, много встреч, бесед с новыми друзьями, со старыми друзьями. Много конкурсов, новогоднее представление. Огромное количество детских мероприятий.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько дней продлится и в какое время можно приходить к вам с семьей? Татьяна Тихонова:

С 23 декабря по 6 января – это 15 дней. 200 наших мероприятий на 15 дней это тоже очень много. Нон-стопом, особенно в выходные дни. Кстати, во все выходные в Беларуси мы работаем. И 25 декабря, и 1 января у нас есть программа и для детей, и для взрослых. Представление с Дедом Морозом и новогодний голубой огонек. С 11 утра до 20, исключение – 31 декабря, там до 15.00, и 1 января немножко позже – с 12 до 20. Планируются ли фестивали в рамках фестиваля? Александр Стасевич:

Я так понимаю, что в рамках фестиваля еще планируется выступление артистов, может, каких-то гостей ожидаем мы, или в рамках фестиваля еще фестивали будут проходить?