Где пройдёт православный фестиваль «Радость» и кто может поучаствовать – рассказали организаторы
Рождество приближается, и католики встретят его завтра в полночь. А у православных еще продолжается пост. Рождественский пост – особый. Он наполнен светлым ожиданием. И по традиции во время его начинается Рождественский православный фестиваль.
Откроется он сегодня, 23 декабря, поэтому мы пригласили к нам в студию Татьяну Тихонову, руководителя программы рождественского православного фестиваля «Радость», и куратора программы Анастасию Волкович.
Когда и где будет проходить фестиваль?
Александр Стасевич, ведущий:
Где будет проходить фестиваль, во сколько и кто участники?
Анастасия Волкович, организатор Рождественского православного фестиваля «Радость»:
Пройдет фестиваль на территории Свято-Елисаветинского монастыря в нашем духовно-просветительском центре «Ковчег». Он не так давно открылся: всего как 2 года мы проводим в этом замечательном помещении. Оно сделано нашими мастерами, в основном вручную. Адрес у нас: Долгиновский тракт, 164.
Татьяна Тихонова, руководитель программы Рождественского православного фестиваля «Радость»:
Все жители Беларуси могут найти подробную программу наших мероприятий в соцсетях, на сайте нашего фестиваля «Радость» и на монастырском сайте.
Александр Стасевич:
С соцсетями понятно. Кого ждем? У нас будут люди разного возраста – дети, взрослые. Что, например, планируется для взрослых.
Татьяна Тихонова:
Семейный фестиваль «Радость», и там, представьте себе, огромное количество мероприятий – их около 200 – для детей и взрослых. Конечно, много музыки, потому что фестиваль рождественский, много встреч, бесед с новыми друзьями, со старыми друзьями. Много конкурсов, новогоднее представление. Огромное количество детских мероприятий.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько дней продлится и в какое время можно приходить к вам с семьей?
Татьяна Тихонова:
С 23 декабря по 6 января – это 15 дней. 200 наших мероприятий на 15 дней это тоже очень много. Нон-стопом, особенно в выходные дни. Кстати, во все выходные в Беларуси мы работаем. И 25 декабря, и 1 января у нас есть программа и для детей, и для взрослых. Представление с Дедом Морозом и новогодний голубой огонек. С 11 утра до 20, исключение – 31 декабря, там до 15.00, и 1 января немножко позже – с 12 до 20.
Планируются ли фестивали в рамках фестиваля?
Александр Стасевич:
Я так понимаю, что в рамках фестиваля еще планируется выступление артистов, может, каких-то гостей ожидаем мы, или в рамках фестиваля еще фестивали будут проходить?
Татьяна Тихонова:
Да, в рамках нашего фестиваля будут проходить еще два фестиваля. Один фестиваль детских и молодежных хоров (он будет два дня проходить), а другой фестиваль, который растянется на 15 дней, – это фестиваль детских театров. У нас есть театральная фестивальная гостиная, мы ее называем «черный кабинет». И вот там дети смогут погрузиться в атмосферу сказок. И таких спектаклей будет 3-4 в день.
Что такое «Елочка добрых дел»?
Ольга Бурлакова:
Наверняка еще ради благого дела в рамках фестиваля, я знаю, что у вас еще проходят и благотворительные акции. То есть постоянно помимо праздника еще и каждый день добрые дела.
Татьяна Тихонова:
Когда же делать дела, как не в пост, особенно перед великим праздником православным – Рождества, Пасхи. У нас будет «Елочка добрых дел». На елочке вместо игрушек будут висеть надписи, которые расскажут о том, какой подарок лучше приобрести детям, которым сейчас очень тяжело, которые находятся в Донбассе. У нас есть люди, которые доставят туда эти подарки, вы можете не сомневаться. Только приглашаем вас принять участие в этом благом добром деле.
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