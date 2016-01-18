Новости Беларуси. Крещенский сочельник отмечают православные. 18 января принято соблюдать пост. В храмах уже проходит освящение воды. С наступлением сумерек пришло время для одной из самых известных крещенских традиций.

Почти 30 лет Михаил Тригубович на Крещение окунается в прорубь. Обряд стал традицией, которая не только укрепляет тело и дух, но и приносит ту самую благодать.

Михаил Тригубович:

Когда градусов двадцать и ветер, когда отходит, промерзает — это удовольствие рассказать невозможно.

На Комсомольском озере специалисты ОСВОДа намечают границы самой большой купальни в Минске — шириной 2 метра и длинной в 25.

Границы намечены, и водолазы небольшими кубиками начинают поднимать лед. Схема на первый взгляд проста, но без специального оборудования и навыков небезопасна.

Денис Чешун, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Есть лед и есть подушка — между ними теплый воздух. Вода у нас плюс 4 градуса — она не замерзает. То есть верхний слой замерз, подушка легла, у нас плюсовая температура среди подушки. Получается, верхний слой, когда мы снимаем, у нас проступает вода. Риск всегда присутствует.

Максим Слиж, СТВ:

Для того, чтобы пропилить лед толщиною 30 сантиметров, используется цепь со специальной заточкой, как для твердых пород дерева, а чтобы пройти расстояние в два метра, необходимо около получаса.

Несмотря на сложившуюся традицию, купание, как утверждают священнослужители, прямого отношения к празднику не имеет. Не является обязательным и не очищает от грехов. В свою очередь и врачи рекомендуют к приему ледяных ванн подходить с большей рациональностью.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Есть, конечно, люди, которым противопоказано. Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

В каждом православном храме у всех желающих есть возможность освятить воду не только в Крещенский сочельник, но и 19 января, в день Богоявления. Колодезная, родниковая, озерная или речная приобретает лечебные и исцеляющие свойства.

По традиции за освященной водой выстраиваются длинные очереди прихожан. Считается, что свою целительную силу она не теряет и в течение долгого времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.