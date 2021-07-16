Подготовка к школе: сколько нужно заниматься, чтобы у ребёнка не пропал интерес к учёбе?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В современном мире большинство детей в школу идут уже достаточно подготовленными. Многие дети приходят и умеют как минимум читать. То есть если у первоклассника, второклассника нет каких-то навыков первоначальных, наверное, многие дети в школе могут посмотреть косо. Насколько это сейчас необходимо – в первом классе уже знать большую часть из того, что будет говорить учитель? Может быть, у каких-то детей с первого класса исчезает интерес к учебе?

Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:

Интерес к учебе исчезает, и довольно-таки быстро, потому что до школы детям позволительно разговаривать, они задают очень много вопросов, но когда они приходят в школу, им говорят: ротик на замочек. То есть практически учитель очень мало общается с детьми. Мало дается возможности что-то высказать, свою точку зрения, и он вынужден молчать. Когда они приходят в 5-6 класс, это просто катастрофа. Если еще в первом у них речь развита, они великолепно свои мысли хотят выразить, что-то говорят, что-то спрашивают: почему? а что это? – любимые слова. Но в 5-м это уже совершенно другой разговор – они привыкли сидеть и молчать. Потому что система образования, которая у нас выстроена, рассчитана на то, что ученика, если взять в 5 классе, например по истории, спрашивают два раза в четверть. И по одному пунктику – нет возможности ему сказать. Екатерина Забенько:

Нет вот этого контакта, диалога со взрослым человеком, авторитетом, учителем.

Людмила Шабашова:

Хотя учителя, конечно, у нас великолепные и очень стараются. Я бы сказала, что учитель в нашей школе – это просто герой. Почему? Потом что приводят тех, кто умеют читать, и тех, которые не умеют читать, и тех, которые не хотят. И вот этот замечательный педагог должен каким-то образом и тех увлечь, и этих научить. И он находится в сложных условиях. Например, в Китае находятся в классе два учителя, но у них количество учеников больше. И они как бы распределяют роли: этот работает со сложными, этот – с сильными. А наши учителя совершают великий подвиг. Не секрет, что они очень часто остаются после занятий, занимаются дополнительно, как говорится, совершенно бескорыстно. У нас очень большая армия великолепных учителей. И если у детей не очень хорошая разговорная речь в 5 классе, но все они великолепно мыслящие. Причем я за интенсификацию обучения. Когда, например, ко мне приходит пятиклассник, он у меня за первую неделю уже решает тысячу примеров. Екатерина Забенько:

Вы создаете конкуренцию педагогам в школах или, наоборот, им помогаете?