Подготовка к школе: сколько нужно заниматься, чтобы у ребёнка не пропал интерес к учёбе?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В современном мире большинство детей в школу идут уже достаточно подготовленными. Многие дети приходят и умеют как минимум читать. То есть если у первоклассника, второклассника нет каких-то навыков первоначальных, наверное, многие дети в школе могут посмотреть косо. Насколько это сейчас необходимо – в первом классе уже знать большую часть из того, что будет говорить учитель? Может быть, у каких-то детей с первого класса исчезает интерес к учебе?
Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:
Интерес к учебе исчезает, и довольно-таки быстро, потому что до школы детям позволительно разговаривать, они задают очень много вопросов, но когда они приходят в школу, им говорят: ротик на замочек. То есть практически учитель очень мало общается с детьми. Мало дается возможности что-то высказать, свою точку зрения, и он вынужден молчать.
Когда они приходят в 5-6 класс, это просто катастрофа. Если еще в первом у них речь развита, они великолепно свои мысли хотят выразить, что-то говорят, что-то спрашивают: почему? а что это? – любимые слова. Но в 5-м это уже совершенно другой разговор – они привыкли сидеть и молчать. Потому что система образования, которая у нас выстроена, рассчитана на то, что ученика, если взять в 5 классе, например по истории, спрашивают два раза в четверть. И по одному пунктику – нет возможности ему сказать.
Екатерина Забенько:
Нет вот этого контакта, диалога со взрослым человеком, авторитетом, учителем.
Людмила Шабашова:
Хотя учителя, конечно, у нас великолепные и очень стараются. Я бы сказала, что учитель в нашей школе – это просто герой. Почему? Потом что приводят тех, кто умеют читать, и тех, которые не умеют читать, и тех, которые не хотят. И вот этот замечательный педагог должен каким-то образом и тех увлечь, и этих научить. И он находится в сложных условиях. Например, в Китае находятся в классе два учителя, но у них количество учеников больше. И они как бы распределяют роли: этот работает со сложными, этот – с сильными. А наши учителя совершают великий подвиг. Не секрет, что они очень часто остаются после занятий, занимаются дополнительно, как говорится, совершенно бескорыстно. У нас очень большая армия великолепных учителей.
И если у детей не очень хорошая разговорная речь в 5 классе, но все они великолепно мыслящие. Причем я за интенсификацию обучения. Когда, например, ко мне приходит пятиклассник, он у меня за первую неделю уже решает тысячу примеров.
Екатерина Забенько:
Вы создаете конкуренцию педагогам в школах или, наоборот, им помогаете?
Людмила Шабашова:
У нас детей много, и учителей много не бывает – каждый вносит свою определенную лепту. Я вношу определенный штрих, что касается математики. Например, пятиклассники меня крайне интересовали. Считается, что самые умные дети – до года, потому что до года они могут выучить 50 языков, не прикладывая никаких усилий.
Екатерина Забенько:
То есть даже не разговаривая…
Людмила Шабашова:
В принципе, до трех. Они все слышат. До года, начинать нужно с пеленок. Они просто слышат.
Екатерина Забенько:
Это подкреплено исследованиями?
Людмила Шабашова:
Да, это написано. «Революция в обучении» – книга американских авторов.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Но ведь вы и со старшеклассниками занимаетесь?
Людмила Шабашова:
Я закончила БГУ, мехмат, у меня в дипломе – «преподаватель математики», и с 5-го по 11-й – это моя аудитория. Но с 1-го по 5-й, что называется, для своих, потому что меня очень интересуют дети, сама педагогика, как они воспринимают, какие они волшебные. Чем ниже возраст, тем проще их учить.
Екатерина Забенько:
Не прикладываем никаких усилий, главное – вовремя взяться за ребенка.
Людмила Шабашова:
И регулярность.
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