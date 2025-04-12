Ребёнок стал уставать? Как справиться с весенней утомляемостью – посоветовали в медцентре «Нордин»

Многие родители замечают, что с наступлением весны их дети становятся более капризными и невнимательными, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Такое поведение не всегда говорит о плохом воспитании ребенка. Это может быть проявлением весенней усталости. Чтобы помочь справиться с этой проблемой, важно подойти к ситуации комплексно.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Весна влияет на состояние здоровья детей, потому что в этот период как раз проявляются гиповитаминозы, нарушаются циркадные ритмы. То есть у нас еще с зимы остается повышенный синтез гормона мелатонина, который отвечает за контроль сна и бодрствования. Организм пытается справиться с этим состоянием, но иногда безуспешно. Весной у школьников уже накопилась усталость, и они чувствуют повышенный стресс. Стресс вызывает повышение гормона кортизола, ребенок становится раздражительным, у него снижается внимание, ему хочется постоянно отдохнуть, то есть накапливается усталость.

Убедитесь, что в доме есть достаточно света и свежего воздуха. Распорядок дня, в котором учитывается время для учебы, игр и отдыха, поможет детям чувствовать себя более уверенно и организованно. Важно, чтобы у ребенка было время для полноценного сна и восстановления сил, особенно после долгих зимних месяцев. Ольга Ильина:

Учеными доказано, что недостаточное поступление витамина D3 способствует хронизации заболеваний, способствует тому, что ребенок становится вялым, неактивным, сонливым. Поэтому для того, чтобы решить вопрос, есть ли дефицит витамина D3, необходимо обратиться на прием к врачу-педиатру. Врач-педиатр подберет необходимую дозировку, необходимую длительность лечения и формы витамина D3.

Рацион питания тоже играет ключевую роль. Весной организму может потребоваться больше витаминов и минералов. Обратите внимание на то, чтобы в меню ребенка были свежие фрукты и овощи. Легкие и питательные блюда, приготовленные из сезонных продуктов, помогут поддержать иммунную систему и стимулировать обмен веществ, что обеспечит детей необходимой энергией для активных игр и обучения.

Ольга Ильина:

Последние годы наблюдается такая проблема, как массивное длительное использование гаджетов детьми и подростками. Дело в том, что, когда мы используем гаджеты, используем искусственное освещение, снижается синтез гормона мелатонина. Этот гормон связан с циркадными ритмами. Когда наш организм теряет этот гормон, он повышенно вырабатывается шишковидной железой. Там же вырабатывается и кортизол. То есть гормон стресса повышается, синтез мелатонина нарушается. Нам необходимо побольше находиться на свежем воздухе, ловить случаи солнышка и ограничивать время нахождения ребенка в гаджетах. Уделяйте внимание эмоциональному состоянию детей. Обсуждайте с ними их переживания. Интересуйтесь, что их волнует, и старайтесь находить время для совместного отдыха и расслабления. Эмоциональная связь между родителем и ребенком способствует развитию уверенности и спокойствия, что в свою очередь помогает легче справляться с усталостью.

Ольга Ильина:

Чтобы понять, является ли все-таки вот эта весенняя усталость каким-то обычным проявлением нашей смены сезонов либо патологическим состоянием, необходимо обратиться на прием к врачу-педиатру. Для решения вопроса: здоров ваш ребенок или это просто обычная сезонная смена погоды. Весенняя утомляемость – это естественное состояние. Забота о физическом здоровье и создание комфортной домашней атмосферы помогут вашим детям преодолеть этот период с комфортом.